Josè Altafini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sull’ex attaccante del Napoli, Fabio Quagliarella: “Lui è intelligente e conosce bene il calcio. Penso che potrebbe occupare nella Sampdoria lo stesso posto che ebbi io nella Juve. Però è fondamentale che non si arrabbi quando va in panchina”.