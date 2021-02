Pizzul: “I media hanno sbaliato nei confronti di Gattuso, vi spiego perchè”

Lo storico telecronista della Rai, Bruno Pizzul, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per dire la sua su Gennaro Gattuso e la sfida di stasera del suo Napoli contro il Granada. Queste le sue parole: “Gattuso ha avuto davvero molti assenti, ha sicuramente le sue colpe ma sarebbe stato difficile per qualsiasi allenatore lavorare nelle sue condizioni. Da quello che so infatti, solo ultimamente gli animi tra l’allenatore e De Laurentiis sono migliorati. Quello che non ho affatto apprezzato invece è stato il comportamento dei media verso Ringhio. Hanno infranto la prima regola fondamentale di chi fa questo mestiere, rispettare il lavoro altrui.

Granada? Sono una gran bella squadra, solida soprattutto dal punto di vista difensivo. Come dicevo prima il Napoli ha molte assenze ma se dovesse giocare, sono sicuro che questa sarà la partita di Piotr Zielinski“.