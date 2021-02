Dario Marcolin, commentatore di Dazn ed ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha commentato il momento della squadra di Gattuso, tra poche ore in campo contro il Granada.

Marcolin, presentando la sfida, ha sottolineato l’importanza delle doppia sfida contro il Granada e ha provato a dare un suggerimento alla squadra azzurra. Queste le parole di Marcolin:

“Il Napoli deve essere attento, bravo, come con la Real Sociedad. Ma non deve fare una partita completamente difensiva: il Napoli è più forte della squadra spagnola e poi gioca in trasferta, dunque ha un’occasione per segnare. Anche ieri sera la Juventus ha riaperto tutto con un goal di Chiesa, nonostante la brutta partita di ieri sera”.

Infine, sulla diatriba Gattuso-De Laurentiis, ha chiosato:

“La partita con la Juventus e lo spirito visto è stato fondamentale: ieri Gattuso ha provato a tendere una mano nei confronti del presidente, ma in generale mi fa piacere vedere un Napoli compattato nelle difficoltà”.