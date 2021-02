Christian Bucchi, ex allenatore di Sassuolo e Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della squadra di Gattuso in vista della partita contro il Granada.

In particolare, l’ex attaccante del Napoli ha parlato anche di uno dei punti di forza di Gennaro Gattuso: la gestione del gruppo. Queste le parole di Bucchi:

“Uno degli aspetti che invidio di più a Gattuso è quello della gestione del gruppo; Rino ha la grande capacità di gestire il gruppo, ma soprattutto quello di non piangersi addosso, nonostante le grande assenze. Da ex calciatore, vi posso dire che sentire le parole di uno come lui rincuorino e carichino i giocatori, dando loro una scarica di adrenalina”.