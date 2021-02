Il Granada affronta per la prima volta la fase finale di una coppa europea, anche se l’avversario è dei più ostici; infatti, gli spagnoli affronteranno il Napoli di Gattuso, un bel banco di prova per essere la prima volta.

A testimoniare questa voglia di far bene ci ha pensato Rui Silva, il portiere degli iberici, che ha parlato del match di stasera ai microfoni de la Gazzetta dello Sport:

“Oggi ci attende una partita difficile; affrontiamo un grande club con una grande storia, ma noi non siamo da meno e ci faremo valere. Sabato abbiamo affrontato un altro grande club in Liga, l’Atletico Madrid, e nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato di poter dire la nostra senza alcuna problematica”.

Poi, sulla sua squadra e su Gattuso ha detto:

“La nostra grande forza è l’umiltà che abbiamo. Noi valutiamo bene gli ostacoli, abbiamo superato un girone non facile ed ora non abbiamo alcuna voglia di fermarci. Sicuramente il Napoli è favorito e il fatto che sia una squadra abituata a grandi palcoscenici rende la sfida più dura. Ma noi vogliamo dire la nostra con tutti ed inoltre, il poter giocare al “Maradona” tra una settimana è un bel motivo per continuare su questa strada e fare bene”.