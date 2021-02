Chiariello: “Granada squadra rognosa! Dal Napoli mi aspetto turn over e non solo, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sull’imminente match di Europa League che vedrà il Napoli sfidare il Granada. Queste le sue parole: “Dal Napoli mi aspetto un po’ di turn over e tanta grinta! Penso infatti che Gattuso opterà per un centrocampo inedito con Elmas, Fabian Ruiz e Lobotka in modo da preservare i titolarissimi per il fondamentale match con l’Atalanta in campionato. Gli azzurri quest’oggi sono con la rosa ridotta all’osso, sia in difesa che in attacco, e non mi stupirei se Ringhio scegliesse uno stile basato su difesa e contropiede.

Granada? Sono una squadra rognosa! Hanno scritto la storia di questo club fino a questo momento dato che, a febbraio, sono ancora in corsa per tutte le competizioni a cui partecipano. Hanno una difesa piuttosto solida e possono contare anche sulla forza di un grande portiere. Il risultato è tutt’altro che scontato, speriamo di assistere ad un bello spettacolo“.