Lele Adani, opinionista di Sky Sport e commentatore del nuovo fenomeno della Bobo tv, ha parlato ieri nel corso di una puntata della Champions.

In particolare, lui, Ventola, Cassano e Bobo Vieri hanno commentato gli ottavi di Champions e hanno analizzato l’esito delle partite, in particolare di Barcellona-Psg.

Per tutti e 4, ormai da tempo il Barcellona è in seria difficoltà e ha bisogno di nuovi innesti, soprattutto a livello difensivo, e per Adani il nome giusto per il club iberico gioca in Serie A. Queste le sue parole, di risposta a Cassano che individuava in De Ligt il profilo giusto per i blaugrana:

“Io credo che per il Barcellona, per questo Barcellona, sarebbe molto utile cercare di prendere Koulibaly; se KK torna il giocatore che abbiamo ammirato con Sarri, un giocatore top come fisico e tecnica. Questo giocatore sarebbe un titolare al Barcellona”.