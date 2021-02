Alvino: “In Europa League agli azzurri chiedo una sola cosa, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per presentare la sfida di Europa League di questa sera. Queste le sue parole: “In Europa non sarà facile! Tutte le squadre hanno quella particolare fame che si ha solo in partite come questa, gli azzurri devono stare attenti. Le tante assenze senza dubbio non aiutano ma stasera io, e tutti i tifosi partenopei, vogliamo vedere un Napoli come contro la Juventus. Tanta cattiveria agonista e la maglia sudata a fine partita, in questo caso, al di là del risultato, saremo fieri dei nostri ragazzi“