SKY – Granada-Napoli, le probabili scelte di Gattuso

Domani sera, gli azzurri affronteranno il Granada nel match dei sedicesimi d’andata di Europa League. Gattuso dovrà fare i conti con molte assenze, tra Covid e infortuni e, a conti fatti, dovrà fare delle scelte obbligate di formazione.

Proprio su questo tema, in diretta da Castel Volturno, è intervenuto Francesco Modugno, inviato di Sky:

“Quelle di Gattuso saranno scelte obbligate. Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui in difesa. Lobotka e Fabian a centrocampo, con Elmas alto sulla trequarti. In attacco altre scelte obbligate, con Politano, Osimhen e Insigne”.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.