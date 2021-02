Gattuso: “Domani mi aspetto una partita di carattere! Lozano mancherà ma abbiamo Politano e Insigne”

Dopo la vittoria, in campionato, contro la Juventus, il Napoli dovrà affrontare il match contro il Granada, valido per i sedicesimi d’andata di Europa League. Gennaro Gattuso ha dunque rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa oggi: “Lozano è un giocatore importante per noi. L’anno scorso ha fatto un’annata al di sotto delle sue possibilità, mentre quest’anno ha dato il massimo. Non mancherà solo lui, ma pensiamo a chi abbiamo, come Politano e Insigne che sono altrettanto forti. Giocare ogni tre giorni, senza allenarsi bene, è difficile, quindi senza piangerci addosso andiamo avanti”.

Poi ha aggiunto sull’Europa League: “Non è una questione di esperienza. Domani affrontiamo una squadra con caratteristiche ben precise. Le differenze si azzerano in campo e il Granada non è una squadra facile da affrontare. Noi dobbiamo fare una grande prestazione caratteriale e fisica. Loro sanno quello che devono fare e da parte nostra c’è solo rispetto”.