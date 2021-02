Floro Flores: “Proverei un azzurro come centravanti. Su Insigne…”

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Granada, ha parlato ai microfoni di Radio Crc:

“Granada è calda proprio come Napoli, sarà una bella partita. Politano e Insigne possono agire da centravanti, anche se io proverei Zielinski in quel ruolo che è un giocatore universale. Insigne ha grandi attributi, presentarsi dal dischetto dopo l’errore in Supercoppa non è da tutti. Gattuso vinee criticato troppo ma sta svolgendo un lavoro incredibile. Credo che andrà via al termine della stagione perchè non gli sarà piaciuto il trattamento ricevuto”.