Del Genio: “Rrahmani? Sta giocando bene, poteva essere utilizzato maggiormente”

Paolo Del Genio, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Tele A, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli: “A gennaio si sarebbe potuto fare qualcosa in più per non ritrovarsi in emergenza dati i tanti infortuni. Ma, si poteva fare di più anche per la gestione dei calciatori in rosa. Ad esempio, Rrahmani sta dando buone risposte e poteva giocare di più. A questo punto bisogna mettere in campo anche qualche calciatore della Primavera. Zedadka ad esempio era molto interessante. C’è la necessità di puntare anche su di loro”.