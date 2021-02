Calaiò: “Al posto di Osimhen avrei preso un attaccante dal grande nome”

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal dove commentava l’attuale situazione in casa Napoli: “Ogni squadra durante l’anno incappa in un periodo in cui le cose vanno male e la sfortuna ci si mette di mezzo, gli infortuni sono tanti nel Napoli però ha giocato col cuore e con l’orgoglio contro la Juventus, e può sopperire alle assenze. È stata una partita da provinciale contro i bianconeri, Lozano zoppicava e difendeva ed era il simbolo di una squadra che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo: in questo momento il Napoli è questo”.

Su Osimhen – “Un bene che giochi 90 minuti, deve mettere minutaggio nelle gambe dopo esser stato fermo per tanto tempo. Victor è un giocatore che dobbiamo ancora vedere, non ha dimostrato il suo valore finora: avrei preso un attaccante dal grande nome per avere più certezze, che magari già conoscesse il calcio italiano. Però Osimhen è diverso dalle caratteristiche degli altri azzurri, dà molta profondità e contro una difesa chiusa al limite dell’area ci perdi molto perchè non è adatto a giocare spalle alla porta”.