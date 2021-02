Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli giocherà con il Granada con tantissimi infortunati e senza giocatori importanti per gli azzurri. È capitata una catastrofe inaspettata tra infortuni e positivi al Coronavirus. Siamo in totale emergenza, ma i partenopei hanno dimostrato di avere carattere. Anche contro la Juventus si è visto. Ha dimostrato grande cuore. Gattuso avrebbe voluto far riposare Insigne, ma l’infortunio di Petagna ha cambiato i piani”.