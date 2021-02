Sky, Ugolini: “Gattuso non ha scelta, squadra decimata col Granada ma con l’Atalanta potrebbero tornare tre calciatori”

Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dare le ultime novità di formazione sul match che vedrà il Napoli sfidare il Granada. Queste le sue parole: “In Europa League, purtroppo per il Napoli, Gattuso ha gli uomini contati. Non ha la possibilità di fare un minimo di turnover se non a centrocampo, in difesa e in attacco non ci sono altre possibilità. Occhio però alla sfida di Bergamo con l’Atalanta, in quell’occasione potrebbero tornare a disposizione Demme, Ghoulam e Koulibaly. Gli ultimi due ovviamente, dovranno sconfiggere il contagio da Coronavirus entro il weekend“.