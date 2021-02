Pistocchi: “Napoli resta in difficoltà ma la vittoria con la Juve darà una mano, vi spiego”

Il noto giornalista, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla partita che ha visto il Napoli battere la Juventus per 1 a 0. Queste le sue parole: “Nella prima frazione di gioco il match tra Napoli e Juventus è stato molto tattico! Le due squadre erano entrambe in fase di studio e pareva che nessuna delle due volesse affondare il colpo per ferire l’avversario. L’episodio del rigore ha poi cambiato completamente il corso della partita. Pirlo non mi è affatto piaciuto, era partito ad inizio campionato con una idea ed adesso la Juventus sembra essersi trasformata in quella di Allegri. Sono errori da imputare ad una scarsa esperienze, fossi in lui andrei a fare qualche avventura in una serie minore.

Gattuso e i suoi ragazzi invece possono trovare un po’ di sicurezza in questa vittoria. Il Napoli però, non è da considerarsi fuori dalla crisi anzi, ne è dentro fino all’orlo! Questo brutto periodo finirà solo quando, i partenopei, troveranno quello spirito che avevano ad inizio campionato, quando hanno rifilato quattro goal ad Atalanta e Roma. Inoltre non dimentichiamoci delle assenze, adesso c’è anche Petagna ai box che si va ad aggiungere alla già ben fornita lista di giocatori fermi in infermeria“.