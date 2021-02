Montervino: “Lozano? Ha fatto cambiare idea a tutta Italia! Senza il messicano sarà dura, vi spiego”

L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sull’infortunio di Hirving Lozano. Queste le sue parole: “Quest’anno el chucky è stato straordinario, anche quando sapeva di essere infortunato, non ha fatto mai mancare il suo sostegno sia in attacco che in difesa. Ha fatto cambiare opinione a tutta Italia! Fino ad adesso è stato senza dubbio l’uomo migliore di Gattuso, senza il suo aiuto gli azzurri saranno ancora più in difficoltà. Speriamo torni quanto prima“.