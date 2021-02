Chiariello: “Gattuso? L’avrei cacciato prima! Ora è deluso ma non pensa a quando trattava con ADL alle spalle di Ancelotti?”

Il giornalista Umberto Chiariello, ai nostri microfoni durante la trasmissione MondoNapoli Live, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il rapporto tra ADL e Gattuso: “Le mie idee sono le mie, ADL ha un’altra idea ed è bene chiarirlo perché ormai tutti fanno un gioco sporco spacciando le mie parole per quelle del patron azzurro. Lui non ha mai pensato di cacciare Gattuso, in nessun caso però, quando ha visto che il Napoli era in difficoltà, e ha aspettato la partita col Verona dove si è molto arrabbiato, si è fatto sentire. Il contratto concordato con Gattuso a Natale l’ha riposto in un cassetto, gli ha dato altre chance che però ha perso e a quel punto si è guardato intorno. Ma non poteva mandarlo via ora perché traghettatori ora in giro non ci sono, una persona come Ranieri non è disponibile ora. Sarri, Mazzarri, Allegri, sono nomi troppo complicati. Gattuso quindi diceva ‘cacciami tu’. Io l’avrei cacciato ma non adesso, dopo il Torino perché ho visto il Napoli alla frutta, inesistente! Non correva, non c’era gioco. Dopo quel momento come fai visto che giochi sempre? Ora devono vedersela loro. ADL deve guardarsi attorno se fa disastri e forse anche per punire il tecnico ha fatto uscire le voci. Ma Gattuso non può sentirsi deluso visto che ADL trattava con lui quando c’era Ancelotti! Lui deve dimostrare le cose invece di attaccare me, Baldari e ADL in conferenza”.