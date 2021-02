Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non solo il Napoli giocherà il match di Europa League con pochissimi cambi, nelle stesse situazioni si trova anche il Granada! Infatti, come evidenziato nel quotidiano, anche il team spagnolo dovrà fare a meno di ben sette calciatori. Tra questi spiccano l’attaccante ex Villareal, Roberto Soldado ma anche Luis Milla, Angelo Montoro ed altri non prenderanno parte alla gara che si disputerà giovedì sera alle ore 21.