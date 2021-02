Renica: “Gattuso uomo vero! Alcune cose non mi sono piaciute…”

Alessandro Renica, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“I calciatori non possono non amare un allenatore che ha questi valori, come Gattuso. Rino è un uomo vero e piace proprio perchè dice sempre quello che pensa. Lui riesce a trasmettere quei valori che, se la squadra li recepisce, potrebbero essere determinanti. Gli altri allenatori, invece, sono fatti con lo stampino. Ho letto e sentito troppo accanimento nei confronti di questo allenatore”.