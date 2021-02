Mario Giuffredi, procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di Cristiano Giuntoli:

“Conosco Cristiano, la sua storia e la sua passione. Il mio augurio è quello che, l’anno prossimo, lasci il Napoli. E’ un grande uomo con grande competenza. Altrove può dimostrare ancora di più il suo valore. Per lavorare bene, bisogna farlo in un ambiente sereno, altrimenti le tensioni ti ostacolano. Hysaj? Andrà via, ma non per suo volere”.