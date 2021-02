Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“I nemici Gattuso li ha in casa, quelli che fanno girare le voci. E’ stato lui a parlare della sua malattia, sostenendo che questo poteva aver inciso nella squadra. Non siamo noi quelli che hanno fatto girare le voci. ADL? Gli aveva promesso il rinnovo, poi l’ha fatto sparire e questo ha destabilizzato Gattuso. Solo per le voci si sarebbe dimesso, invece la situazione gli ha fatto puntare i piedi. Insigne? Le critiche sono ingenerose. Non è giusto che venga messo sempre in discussione. C’è qualcosa che non funziona tra lui e i tifosi”.