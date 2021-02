L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del terzino albanese ai microfoni di Radio Marte:

“Per giovedì non ce la fa, gli servono almeno due settimane per recuperare. A fine stagione andrà via ma dimostrerà di essere un professionista fino alla fine. Sono in scadenza sia lui che Maksimovic e stanno dando il massimo, gli vanno fatti i complimenti. Di Lorenzo? Deve stringere i denti adesso, poi quando rientreranno Hysaj e Ghoulam potrà rifiatare”.