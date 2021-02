Russo, ex arbitro: “Napoli-Juventus è la partita di Doveri. Il suo modo di arbitrare? Ve lo spiego io”

L’ex arbitro Carmine Russo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi tra le altre cose anche su Daniele Doveri, che dirigerà la sfida tra gli azzurri e la Juventus. Ecco le sue parole: “Si vede che Napoli-Juve è la partita di Doveri: ha arbitrato già la finale di Coppa Italia e avrebbe diretto anche la gara d’andata, ancora da disputarsi. E’ un arbitro d’esperienza internazionale che sa dare molte garanzie. All’inizio della partita lascia sempre correre e preferisce gestire, per poi intervenire dalla mezz’ora in poi. Questa stagione è complicata anche per gli arbitri, e i tanti infortuni lo dimostrano. Sono tanti i fattori che incidono, compresa l’assenza del pubblico”.