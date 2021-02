Nel pre partita di Napoli-Juventus, di scena alle 18, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli. Le sue parole:

“È un momento delicato, ci mancano un sacco di calciatori. Ma siamo il Napoli e dobbiamo fare una grande partita per la società, per i tifosi, per il club. Notizie su di me? Ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis, alla fine dell’anno tireremo le somme. Gattuso? Idem”.