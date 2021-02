Vincenzo Italiano allena da 2 anni lo Spezia e sicuramente ha saputo dimostrare tutte le sue qualità con gli aquilotti: la sua squadra gioca bene e, per ora, è salva, a discapito dei pronostici che la vedevano come cenerentola.

Non è un mistero che questo tecnico possa far bene nella sua carriera; i risultati della sua squadra sono sotto gli occhi di tutti, tant’è che Italiano potrebbe diventare anche il nuovo tecnico del Napoli.

E proprio, in un’intervista al Corriere dello Sport, mister Italiano ha risposto con queste parole alle avances degli azzurri. Queste le sue parole:

“Mi sono sorpreso quando De Laurentiis si complimentò con me dopo i quarti di Coppa Italia; mi ha fatto tanto piacere. Ma ciò non vuol dire nulla su un mio futuro a Napoli; non basta avere solo la stima di un presidente per allenare una squadra. Io credo che la cosa più importante sia avere empatia con il gruppo. Tutte le più grandi squadre, dal Milan di Sacchi al Barcellona di Guardiola, hanno sempre avuto una bella idea di gioco”.