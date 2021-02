Sky, Ugolini: “La piccola crisi è dovuta ai sondaggi di ADL ma non solo, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sui motivi che hanno portato a questa crisi di risultati nel Napoli. Queste le sue parole: “Indubbiamente i rapporti si sono molto incrinati, tra il presidente e l’allenatore, quando De Laurentiis ha sondato la disponibilità di altri mister per prendere il posto di Gattuso a stagione in corso. A mio avviso però le frizioni che hanno dato vita a questa piccola crisi risalgono a molto prima. Ricorderete infatti, durante il lockdown, come il discorso rinnovo, che sembrava veramente ad un passo, fu congelato per delle incomprensioni sulla durata di quest’ultimo. Da li il Napoli ha iniziato ad alternare prestazioni brillanti ad altre tutt’altro che soddisfacenti. Alla fine, i vari malumori, da parte sia della società che di Gattuso, hanno portato alla situazione odierna“.