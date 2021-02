Longhi: “Gattuso? Credo che a breve non sarà più l’allenatore del Napoli”

Bruno Longhi, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che l’Atalanta abbia meritato di passare il turno senza alcun dubbio. In entrambe le partite, i bergamaschi hanno fatto vedere un gioco migliore. Quando si attraversano periodi così bui, le colpe sono sempre dell’allenatore. Trapattoni diceva che un allenatore è un condannato a morte che non conosce la data dell’esecuzione. Ma, per quanto riguarda Gattuso, credo che l’esecuzione avverrà molto presto”.