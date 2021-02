Jorge Santos, procuratore di Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla”.

Sul futuro del calciatore: “Ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”