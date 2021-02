Del Genio: “Non penso che un eventuale sostituto di Gattuso possa risolvere le cose! Su ADL dico questo”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla sconfitta che ha visto coinvolti gli azzurri contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “Qui non si parla di salvare qualcuno piuttosto di un altro. Qui siamo tutti sulla stessa barca: siamo la SSC Napoli! De Laurentiis è quello che prende le decisioni più importanti, se dovesse ritenere che membri dello staff non lavorano più avendo a cuore il bene della società è bene che li allontani. Per quanto riguarda Gattuso però non penso che esonerarlo adesso sia la scelta migliore. Dal mio punto di vista, chiunque venisse adesso a sostituire l’ex Milan, si troverebbe in enormi difficoltà. Purtroppo non esiste ancora un allenatore con la bacchetta magica“.