Fulvio Collovati, nel corso di “Giochiamo d’anticipo”, si è soffermato sulle dichiarazioni di Gattuso nel post partita contro l’Atalanta: “Per me ha sbagliato. Un allenatore non può dire che un’altra squadra avrebbe preso 5 goal. C’è bisogno di una reazione. Così non si va da nessuna parte. Rino si è sempre preso le proprie responsabilità. Spero che il Napoli possa riprendersi con lui. Gli azzurri affronteranno una Juve con il morale a mille, non sarà semplice”.