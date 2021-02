Chiariello: “Serve una scossa, ma ieri abbiamo visto una squadra senza carattere”

Umberto Chiariello, giornalista, durante “Punto Nuovo Sport Show”, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli: “In questo momento è difficile fare una giusta analisi. C’è ancora troppa rabbia. Ma bisogna pensare che la partita contro la Juve è vicina. Delle volte cambiare in corsa può portare buoni risultati. Però se arriva un nuovo allenatore chi mette in campo che è stato epurato? Nessuno. Serve una scossa, ma ieri abbiamo visto una squadra senza carattere. Ora stanno salendo in tanti sul carro di quello che avevano visto lontano con Gattuso. Scendo io da questo carro”.