Queste le dichiarazioni di Duvan Zapata ai microfoni di Rai 1 nel pre-partita del ritorno di semifinale tra Atalanta e Napoli: “Per me e sempre speciale affrontare il Napoli. È stata la mia prima squadra in Europa e soprattutto in Italia ma ora gioco qui e darò il 100% affinché l’Atalanta vinca”.