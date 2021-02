Queste le dichiarazioni di Andrea Petagna ai microfoni di Rai 1 nel pre-partita del ritorno di semifinale tra Atalanta e Napoli: “A Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore, una squadra a cui voglio bene ma ora sono al Napoli. Questa è un’occasione importante per tutti, specie per me che non ho mai giocato una finale e ora sono carico”.