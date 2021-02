Rai, Gasperini: “Sono fiero dei miei ragazzi, contro il Napoli era dura”

Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Rai 1 al termine del match tra Atalanta e Napoli vinta dai bergamaschi: “Il Napoli è una squadra forte e quando lo fa in modo davvero pericoloso. Già all’intervallo sapevamo che poteva essere dura ma siccome attaccavano con tanti uomini abbiamo chiuso la partita col terzo gol. Questo è un periodo davvero difficile e mi complimento con i miei calciatori che stanno giocando moltissimo e partite per niente facili. C’è una continuità incredibile ed è chiaro che qualche volta non è facile mantenere la stessa concentrazione e qualità ma globalmente stiamo facendo una grande stagione. Cerchiamo di essere competitivi ovunque e quindi ci sono tanti obiettivi che ci danno adrenalina e voglia di fare. Contro la Juventus ci giocheremo la nostra finale al 100%”.

Meglio passare il turno di Champions o vincere la Coppa Italia? – “È importante vincere un trofeo ma ciò che conta è quello che resta quindi le vittorie, un terzo posto in campionato fanno crescere la squadra. Sappiamo che non potremmo vincere la Champions League ma già superare il Real sarebbe troppo”.

Sul Papu Gomez – “Lui è un buon calciatore ma è strano che dopo una vittoria del genere e la qualificazione in finale si parli di questo”.

Su Pessina – “Sta avendo unevoluzione incredibile. Lo scorso anno a Verona ha fatto un ottimo campionato. Si è ripreso da un infortunio pesante ma è fondamentale per la squadra siccome ha dato equilibrio, forza e qualità”.

Su Zapata – “Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua bravura. Per i nostri attaccanti non è facile giocare con questa continuità, noi cerchiamo di gestire i vari calciatori al meglio nonostante il periodo”.