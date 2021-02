Pessina: “Nazionale? Ci penso, a marzo vedrò. Papu è insostituibile, sto dando il massimo per questa maglia”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni della Rai la qualificazione della Dea alla finale di Coppa Italia a discapito del Napoli. Queste le sue parole: “La cosa più importante è che siamo passati e abbiamo raggiunto la finale. Il nostro obiettivo è di andare avanti in tutte e tre le competizioni, abbiamo una forza incredibile perchè giochiamo ogni tre giorni. Nazionale? Ci penso, perchè è un grande obiettivo per tutti. Adesso sono concentrato sull’Atalanta, c’è anche la Champions. Dopo penserò alla Nazionale. Se a marzo dovesse arrivare la convocazione di Mancini sarò felice di onorarla, sarebbe un sogno che si avvera. Ho sempre ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, ma preferisco la mezzala. Mancini usa il 4 3 3 con una mezzala che va sempre in zona rifinitura, quindi è come se fosse un trequartista. Gomez? Il Papu è insostituibile, in alcune partite ho giocato anche insieme a lui. Nonostante io lo stia sostituendo, abbiamo caratteristiche diverse. Entrambi abbiamo dato il massimo per questa maglia, io sono rimasto e devo continuare su questa strada”.