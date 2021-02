Direttore ASL Napoli 2: “Juventus? Il 4 ottobre abbiamo attuato i protocolli di sanità pubblica”

Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2 che qualche mese fa impedì al Napoli di andare a Torino per disputare il match di campionato contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole: “Stasera il Napoli deve dare prova di orgoglio e di unità, ma ultimamente sono rimasto molto deluso dai risultati. Juventus? Il 4 ottobre attivammo i protocolli di sanità pubblica, non si può dire che una partita avrebbe deciso un campionato”.

Sui vaccini “Abbiamo iniziato a vaccinare gli over 80 e ne siamo molto felici, era fondamentale cominciare la campagna di vaccinazione. Da lunedì cominceremo a vaccinare anche gli insegnanti, da oggi è attiva la piattaforma per la prenotazione del vaccino AstraZeneca per gli under 55. Le scuole rappresentano un pericolo, negli ultimi giorni c’è stato un aumento importante di casi che noi dell’Unità di Crisi abbiamo segnalato”.