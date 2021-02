Del Genio: “Prestazione deludente all’andata, bisogna osare di più! Su Osimhen…”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul match che, fra non molto, vedrà gli azzurri scendere in campo a Bergamo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “La prestazione all’andata è stata parecchio deludente, in caso di passaggio del turno dovremmo benedire quel risultato. Penso che il Napoli debba cercare di osare di più, e a tal proposito il ritorno di Osimhen si rivelerà importante per questa seconda parte di stagione. Formazione? Mi piace molto Demme come regista ma ha giocato tanto ultimamente e farà spazio a Bakayoko. L’Atalanta è in grado di giocare con un’intensità che la rende imbattibile, ma appena calano i ritmi i nerazzurri concedono tanto agli avversari”.