Vigliotti: “Non so come farà il Napoli ad arrivare in finale!”

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato sulla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta: “Il Napoli ha una clamorosa chance: quella di approdare alla finalissima di Coppa Italia. E non so nemmeno come. Il momento infatti è difficilissimo per i partenopei e mi sembra incredibile che possano arrivare a tanto. Io penso che Hysaj possa giocare a sinistra. Elmas, Bakayoko e Zielinski potrebbero partire dall’inizio, ma Diego Demme è un calciatore molto importante. Penso possa partire dalla panchina anche perché, nelle ultime gare, l’ho visto davvero molto stanco. Fortunatamente Fabian Ruiz ha recuperato. Non penso che giochi dall’inizio contro l’Atalanta, ma sono convinto che sarà fondamentale nel prosieguo della stagione per mister Gattuso”.