Rai, Venerato: “Gattuso e ADL hanno parlato! Il tecnico dovrà giocare per il quarto posto”

Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tg Sport circa una situazione in particolare in casa Napoli: “C’è un retroscena tra Gattuso e De Laurentis. Una telefonata c’è stata (non incontro) tra i due la scorsa settimana (e ci arrivano conferme autorevoli) per approfondire tematiche e chiarirsi. Il tecnico non rischia l’esonero se andasse male contro Atalanta e Juventus. Se poi riuscirà a centrare il quarto posto il presidente gli prolungherà il contratto, sempre che Gattuso accetti e sia disponibile. Di fatto c’è stato un deciso passo indietro visto che il contratto doveva essere depositato ad inizio febbraio. Ma anche un timido passo avanti è stato fatto visto che dopo Verona si dava quasi per cento un suo esonero. Salvo clamorose debacle, il tecnico finirà la stagione pronto a giocarsi fino in fondo il quarto posto”.