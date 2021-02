Pistocchi: “Napoli? Non è fuori dalla lotta scudetto”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “I Tirapietre”, un programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci e che va in onda sulle frequenze di Radio Amore Campania soffermandosi su alcune situazioni in Serie A: “Guardate, stiamo facendo un grande errore, rischiamo di avere una Champions con la Juventus e due o tre squadre che non sono fortissime in termini di bacini d’utenza. Sky che ha preso i diritti per i prossimi anni, preferirebbe le milanesi e la Juventus in Champions con un’altra a scelta. Il Napoli per me non è fuori dalla lotta scudetto, se vince il recupero contro la Juventus va a quaranta punti. Ho fatto arrabbiare gli juventini perché ho parlato di Allegri e Sarri, sono contento di essere odiato, ma dirò sempre quello che penso. Alcuni miei colleghi leccano i potenti, io non sono abituato a farlo. La Juventus ha preso Sarri per fare un calcio europeo, poi è stato esonerato perché i calciatori non volevano farlo. Hanno ingaggiato Pirlo per fare un calcio aggressivo, liquido, ed invece è diventato anche lui Allegri. Non capisco l’atteggiamento della Juventus. Sacchi rischiò l’esonero al Milan, ma Berlusconi difese l’allenatore, questo è quello che dovrebbero fare i dirigenti della Juventus, del Napoli e delle altre squadre. Juventus? Hanno giocato bene tante partite, anche in Champions League, dove è a punteggio pieno e non succedeva dai tempi di Ranieri. I tifosi juventini purtroppo non hanno pazienza. La Juventus ha la rosa più forte di tutte, ha giocatori fenomenali. Allegri disse testualmente: “La Juventus nella sua storia ha sempre avuto grandi giocatori”, me lo disse via email perché aveva impegni pubblicitari. Gli risposi: “Allora vuol dire che ha sempre avuto allenatori scarsi, se non ha mai vinto tanto in Europa?”. Nella storia ha avuto Zoff, Platini, Boniek, Furino, Gentile e poi in Europa non ha mai fatto exploit, perché manca la mentalità. Non vince la Champions League perché ha una mentalità troppo all’italiana, catenaccio e contropiede, in Europa vince chi propone bel calcio”.