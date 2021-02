Marcolin: “Atalanta – Napoli? Vi spiego perché passeranno gli azzurri”

L’ex calciatore azzurro Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 riguardo la situazione in casa Napoli: “Un allenatore non deve mai dimettersi, sapete cosa significa una cosa del genere? Rinunciare a lavorare e non mi sembra assolutamente il caso. Gattuso non deve farlo, sembra che si aspettano i momenti negativi per chiedere queste cose al tecnico e questa cosa non mi piace assolutamente. Ho visto una squadra che gioca bene, ma il Napoli è timido ed impaurito. Contro il Genoa ha fatto ben 24 tiri in porta contro i due della squadra di casa, una partita simile allo Spezia. Quello che vedo io è che ci sta qualche giocatore che non ha un linguaggio del corpo proprio bellissimo. Bisogna guardare alla partita con l’Atalanta con grande fiducia, per me finirà 2-2 e passerà il Napoli. L’Atalanta va a fiammate, per me sarà la partita di calciatori come Osimhen e Lozano”.