Giordano: “Non mi piacciono i tweet farlocchi! Gattuso va riconfermato solo in un caso, vi spiego”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla questione legata a Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “I tweet farlocchi non mi sono mia piaciuti! De Laurentiis può andare avanti con Gattuso solo se ha delle certezze che sotto la sua guida, le cose andranno come le ha pianificate. Purtroppo quando si avverte una crepa nel piatto, quello stesso va gettato senza cercare di recuperarlo.

Al momento però non mi sento di dire che Gattuso sia sulla graticola. Le numerose assenze hanno di sicuro condizionato le ultime uscite degli azzurri ma moltissimo dipenderà dalle sfide con Atalanta e Juventus. Se dovessero andare molto male non so cosa potrebbe succedere. E’ vero contro il Genoa le statistiche parlano di un Napoli che avrebbe meritato di vincere ma una statistica certa sono anche le sette sconfitte collezionate fino ad adesso, veramente troppe“.