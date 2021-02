Colantuono: “Gattuso vuole più coraggio dalla sua squadra! Atalanta? Il Napoli la giocherà così”

Il noto allenatore, Stefano Colantuono, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla sconfitta del Napoli col Genoa e per commentare il match di domani con l’Atalanta. Queste le sue parole: “Gattuso ha chiesto più coraggio dalla sua squadra! La sfilza di risultati negativi potrebbe far cadere i membri più giovani della squadra in una terribile depressione ed è proprio ciò che il mister non vuole. Purtroppo i risultati vengono giudicati in maniera negativa e la colpa, quasi sempre, in questi casi ricade sempre sull’allenatore. Io però non sono d’accordo! Come al solito il Napoli ha sprecato molto ed ha praticamente regalato due goal alla squadra ligure.

Atalanta? Il Napoli può giocarsela come all’andata: catenaccio e contropiede. Se alla velocità di Lozano aggiungiamo anche quella di Osimhen, gli azzurri potrebbero creare più di un grattacapo alla retroguardia nerazzurra. La vera sfida sarà nel difendere i determinatissimi attaccanti orobici, il raggiungimento della finale è un grande obiettivo per i bergamaschi, così come confermato dallo stesso Gasperini in conferenza stampa“.