Caputi: “Le sconfitte non derivano solo da Gattuso, ci sono altri motivi”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “La vittoria di domani sarebbe comunque un traguardo raggiunto. In questa settimana credo che ci siano due partite molto molto importanti per il Napoli perché c’è quella di domani ma c’è anche quella di sabato con la Juventus, partite che rappresentano molto per il prosieguo della stagione. Cominciando da quella Bergamo evidentemente che in qualche maniera può essere anche propedeutica per quella contro la Juventus e il Napoli ci arriva in difficoltà perché ha perso sabato, perché ci sono dei giocatori assenti e perché comunque c’è questo ambiente, questa situazione che aleggia intorno alla squadra e intorno a Gattuso. Io però credo che forse proprio in un momento come questo la squadra possa tirar fuori il meglio di sé e non c’è tattica che domani può essere vincente, lo è sicuramente ma io credo che la parte più importante sarà la determinazione e la concentrazione della squadra. L’insoddisfazione per determinati risultati e per alcune prestazioni non può essere attribuita solo all’allenatore che ha delle evidenti attenuanti perché gli infortuni sono stati importanti. Non mi riferisco tanto alle assenze per Covid ma ad esempio quelle in attacco di Mertens e Osimhen che sono state decisive”.