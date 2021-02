Alvino: “Contro l’Atalanta servono due calciatori precisi: vi dico di chi si tratta”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su ciò che accadrà nella sfida di semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli: “Io penso che le caratteristiche di Lozano e Osimhen siano perfette nel match contro l’Atalanta. Penso quindi che possano giocare insieme. Non so se il nigeriano partirà dal primo minuto, ma ha bisogno di mettere benzina nelle gambe anche in vista della gara contro la Juventus. Il sistema di gioco adottato da Gennaro Gattuso? Il coach calabrese ci ha dato un indizio. Ha detto che la difesa a tre è stata solo una contingenza del momento. Penso si possa giocare col 4-3-3 con Rrahmani e Maksimovic centrali, ma non escludo che alla fine opti per la difesa a tre”.

Sull’esonero del tecnico del Bari – “Ramairone esonerato dal Bari? Si tratta di un uomo molto vicino a Giuntoli, ma piano a vedere delle associazioni con la situazione del Napoli. Ciò non significa che la fiducia di De Laurentiis nei confronti dell’attuale Direttore Sportivo si sia esaurita. Napoli e Bari sono due club diversi e a me dei pugliesi, detto con la massima franchezza, interessa molto relativamente. L’Atalanta non è il Real Madrid, in classifica è dietro al Napoli”.