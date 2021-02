SKY – Marani: “Il Napoli deve ricompattarsi! Sulla situazione di Gattuso…”

Matteo Marani, vice direttore di Sky, ha analizzato il momento del Napoli, attraverso i microfoni della rete satellitare:

“L’idea di ricompattarsi non deve essere solo verbale, ma sostanziale. Gattuso? Col suo sfogo penso abbia voluto dare una scossa a tutto l’ambiente. Quando una stagione è deludente si cerca sempre di trovare un capro espiatorio: Gattuso si è caricato sulle spalle parecchie responsabilità. Non è facile invertire la situazione, la Roma ci ha insegnato che basta una partita per invertire la rotta, ma il Napoli dovrà affrontare impegni difficili. Rischia di perdere la Coppa Italia che l’anno scorso segnò il momento più alto dell’era Gattuso, poi ci sarà la Juventus in campionato.

Gattuso ha dalla sua un vantaggio: il Napoli non può ripetere sempre lo stesso errore (l’esonero di Ancelotti lo scorso ad esempio). Non credo che De Laurentiis possa fare l’ennesimo cambio a stagione in corso. Bisogna che le due parti stiano insieme compatti e che la fiducia ci sia fino all’ultimo secondo in maniera convita e totale. Il risultato col Genoa è ingeneroso, ma i due errori fatti in difesa sono superficiali: una squadra come il Napoli non si può permettere certi sbagli, sono disattenzioni che si ripetono durante tutta la stagione.

I numeri del Napoli sono numeri di una squadra che fa gioco e produce azioni da gol. Il problema però è che ha segnato poco: i due che hanno segnato di più sono Lozano e Insigne che sono esterni, non punte centrali. Petagna non sta rendendo al meglio. Io credo che la cosa importante sia l’ambiente del Napoli: bisogna ragionare in maniera compatta. Se si pensa a al Milan con Maldini-Pioli, all’Inter con Marotta-Conte e alla Juve per come ha aspettato Andrea Pirlo”.