Sannino: “Gattuso risolleverà il Napoli! Sconfitta con occasioni? Vi spiego”

Giuseppe Sannino, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, nella trasmissione “Arena Maradona”:

“Sono convinto che Gattuso risolleverà le sorti del Napoli. Stiamo parlando di una persona a cui sono molto legato e di un allenatore capace. Però, vorrei vedere i calciatori del Napoli sorridere di più. Nelle ultime settimane ho notato troppe teste basse”.

Sabato il Napoli è stato sconfitto dal Genoa nonostante abbia creato tante occasioni da gol: “Quando non si segna non è solo colpa degli attaccanti. Si può segnare in tanti modi e con tanti giocatori diversi. Piuttosto vorrei capire perché in Italia si fanno così tanti passaggi per arrivare in porta. Sembra che chi non costruisca dal basso e chi non curi troppo il possesso palla non sappia allenare. Io non la vedo così. In Inghilterra, ad esempio, cercano molto la verticalizzazione. Vorrei che fosse così anche in Italia, come quando ai nastri di partenza c’era pure Max Allegri”.