Pistocchi: “Il Napoli ha una rosa molto forte! Vi spiego cosa non va”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gli errori difensivi sono stati determinanti, ma voglio pensare che anche gli errori sotto porta lo sono stati. Io sapevo che sarebbe stata una gara piena di insidie e speravo che il Napoli facesse un match con più attenzione in difesa. Per quanto mi riguarda, questa è una rosa molto forte, è la seconda del campionato dietro la Juve. Oggi, gli azzurri hanno 13 punti più dell’anno scorso. E’ migliorato sotto alcuni aspetti, ma ci sono ancora troppi errori. Non escludiamo anche le varie situazioni arbitrali che ha coinvolto il Napoli, proprio l’ultima contro il Genoa. Il VAR non ha migliorato nulla, perchè gli errori sono ancora incredibili”.