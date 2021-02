Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

L’ex difensore, entrando nel merito della questione del Napoli e sul percorso della Juventus, per lo scudetto, si è espresso in questo modo:

“Juventus-Napoli può essere cruciale per il cammino Scudetto dei bianconeri. Contro il Genoa, Gattuso ha avuto un passaggio a vuoto, ma sabato sarà determinante anche per il Napoli. Per me, però, la Juve vincerà il campionato: la squadra si è ritrovata”.